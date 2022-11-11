هل استئصال اللوز يحمي الطفل من الإصابة بالتهاب الحلق؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون التعامل مع التهاب الحلق مؤلمًا، خاصة إذا كان طفلك يعانى من عدوى متكررة، لذلك قد تعتقدين أن إزالة اللوزتين هو الحل، لكن في حين أن استئصال اللوزتين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الحلق والتعرض لأعراض حادة، إلا أنها لا تقضي تمامًا على احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية مرة أخرى، بحسب ما ذكر موقع khealth.

ما هو التهاب الحلق؟

التهاب الحلق العقدي (المعروف أيضًا باسم التهاب البلعوم العقدي) هو عدوى بكتيرية مؤلمة في الحلق واللوزتين تسببها بكتيريا A Streptococcus (أو المجموعة A strep).

يمكن أن يصاب الأشخاص في أي عمر بالتهاب الحلق العقدي، ولكنه يحدث بشكل متكرر عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا.

وينتشر أيضًا بشكل شائع في أواخر الخريف وأوائل الربيع ، على الرغم من احتمال الإصابة بالتهاب الحلق في أي وقت من العام.

التهاب الحلق يظهر فجأة وغالباً أعراض أخرى مثل البلع المؤلم والحمى وبقع حمراء أو بيضاء على الجزء الخلفي من سقف الفم.

الأسباب المحتملة

ينتج التهاب الحلق عن بكتيريا تسمى بكتيريا المجموعة أ.

هذه البكتيريا شديدة العدوى وتنتشر بسهولة بين الناس عن طريق السوائل التي تنتشر من خلال السعال والعطس والأسطح المصابة والتلامس الوثيق مع شخص مصاب.

الأعراض الشائعة لالتهاب الحلق

يستغرق ظهور الأعراض حوالي 2-5 أيام بعد الاتصال الوثيق بأي من البكتيريا العقدية من المجموعة أ أو شخص مصاب بالتهاب الحلق.

في معظم الأوقات ، تكون أعراض التهاب الحلق خفيفة ، ولكنها قد تكون مؤلمة جدًا أيضًا.



الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق العقدي هي:

التهاب الحلق الذي يأتي بسرعة

ألم عند البلع

احمرار ، تورم اللوزتين

بقع صغيرة حمراء أو بيضاء على مؤخرة سقف الفم

تضخم الغدد الليمفاوية

حُمى

صداع الرأس

الغثيان أو القيء (أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار)

آلام الجسم

السعال عادة ليس من أعراض التهاب الحلق.

بدلاً من ذلك، عادةً ما يكون التهاب الحلق المصحوب بالسعال علامة على وجود عدوى فيروسية.

علاج التهاب الحلق

نظرًا لأن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية، فإن المضادات الحيوية عن طريق الفم هي العلاج الأكثر شيوعًا وفعالية.

تقلل هذه الأدوية من شدة الأعراض ومدتها وتساعد أيضًا في الحد من انتشار العدوى.

في معظم الحالات، يبدأ الشخص المصاب بالتهاب الحلق في الشعور بالراحة في غضون يوم إلى يومين من بدء العلاج بالمضادات الحيوية.

يعتبر البنسلين والأموكسيسيلين أكثر المضادات الحيوية شيوعًا المستخدمة لعلاج التهاب الحلق.

منع بكتيريا الحلق

سواء كنت تعاني من اللوزتين أم لا ، يمكنك اتخاذ إجراءات بسيطة للمساعدة في منع التهاب الحلق:

-اغسل يديك بشكل متكرر: من المهم على مدار العام وخاصة خلال موسم البكتيريا أن تغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. إذا لم تتمكن من ذلك ، فاستخدم معقم يدين يحتوي على الكحول لتنظيف يديك.

-مارس عادات صحية جيدة: قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال والعطس ، ولا تشارك الأغراض الشخصية مثل زجاجات المياه وأواني الطعام.

-الحد من الاتصال بالمرضى: عندما يكون ذلك ممكنًا ، تجنب الاتصال المباشر مع شخص ما أثناء إصابته بالتهاب الحلق.