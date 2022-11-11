لمرضى السكرى.. أسباب مفاجئة يمكن أن تسبب تقلبات في نسبة السكر بالدم

كتبت إيناس البنا

وفقًا لخبراء الصحة، فإن داء السكري هو مرض صعب ومربك للغاية لأن مستويات السكر في الدم يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا مع اختلال توازنها المستمر.

يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ فى مستويات السكر إلى أمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وحتى مشاكل الكلى والرؤية.

مرض السكري وتأثيره على الأعضاء الأخرى



وفقًا لمايو كلينيك، فإن مرض السكري هو اضطراب استقلابي شائع يحدث عندما لا يكون جسمك قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه، فهى حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات أخرى مختلفة في الجهاز العصبي والدورة الدموية والجهاز المناعي، وبالتالي يمكن تنظيمها من خلال الأدوية ونمط الحياة الجيد والمتوازن الذي يشمل ممارسة الرياضة وضبط النفس الغذائي.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض السكري، وخاصة النوع الثاني، إلا أنه يمكن إدارته بشكل جيد، ومع ذلك، إذا كانت مستويات السكر في الدم تتقلب بشكل كبير، فهناك حاجة لمعرفة سبب ذلك.

أسباب أقل شهرة لتقلبات السكر في الدم



وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " thehealthsite"، هناك بعض الأسباب التي قد تكون سببًا في الارتفاع والانخفاضات وهي:

التعرض لأشعة الشمس الشديدة:

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتعرضت باستمرار لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة، فقد يتسبب ذلك في الجفاف الشديد، يقول الأطباء أن حروق الشمس يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم لأن التعرق يسبب الكلى للاحتفاظ بالماء بينما يستمر الكبد في إفراز الجلوكوز، مما يقلل من حساسية الأنسولين.

المُحليات الصناعية:



عادة، أولئك الذين يعانون من مرض السكري إما يتوقفون عن السكر أو يتحولون إلى المحليات الصناعية التي يتم الإعلان عنها على أنها الخيار الأفضل، ومع ذلك، فهي من العوامل المساهمة في رفع مستويات السكر في الدم والتسبب في اختلال التوازن المزمن على المدى الطويل.

الجفاف:

الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء يعانون دائمًا من الجفاف، مما يؤثر على العمل الطبيعي لأعضائهم، أولئك الذين يعانون من مرض السكري سيشهدون تقلبًا حادًا في مستويات السكر في الدم لديهم بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء لأن الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم مع احتفاظ الجسم بالماء.

بخاخات الأنف:

بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بخاخات الأنف ، التي تهدف إلى تنظيف انسداد الأنف ، تحتوي على مواد كيميائية ضارة معينة تحفز الكبد على إنتاج المزيد من السكر في الدم ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن.

عدم تناول الفطور:

وفقًا لموقع Endocrineweb.com ، فإن عدم تناول وجبة الإفطار هو أسوأ عادة يمكن أن يتبعها مرضى السكري، يقول خبراء الصحة أنه حتى لو تناولت وجبة غداء أو عشاء خفيفة للغاية ، وتخطيت وجبة الإفطار ، فإن الوجبة الأولى في اليوم يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لوظائف خلايا بيتا.

عدم النوم بشكل صحيح:

ينام يرتبط بمعظم وظائف الجسم، ووفقًا للأطباء، فإن أولئك الذين يعانون من أنماط قيلولة غير منتظمة يعانون من عدد كبير من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري، حتى ليلة واحدة من النوم غير الكافي يضر بإنتاج الأنسولين واستخدامه، تؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات هرمون اللبتين ، وهو الهرمون الذي يساعدنا على الشعور بالشبع، وارتفاع مستويات هرمون الجريلين، هرمون الجوع.