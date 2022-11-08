8 أشياء تفعلها يوميًا تؤدي لارتفاع مستوى السكر بالدم.. منها قلة النوم

كتبت فاطمة خليل



أشياء يومية ترفع مستويات السكر في الدم 1- تجاهل وجبة الإفطار الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن عدم تناول وجبة صباحية يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء، ومع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.

2- الجلوس في الشمس لفترة طويلة الجلوس في الشمس كثيرًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي حروق الشمس التي تصاب بها إلى ألم يمكن أن يسبب مزيدًا من الإجهاد، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. 3- القهوة القهوة هي واحدة من أكثر مشروبات الصباح المفضلة لدى الكثيرين، حتى أن البعض يحصل عليها طوال يومهم المزدحم، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن "سكر الدم لدى بعض الأشخاص شديدى الحساسية للكافيين"، لهذا السبب يجب تجنب الكافيين عندما تكون في خطر متزايد من ارتفاع مستويات السكر في الدم. 4- قلة النوم مرض السكري من أكثر المشاكل الصحية الشائعة ومن خلال فحص مستويات السكر في الدم، يمكنك فهم محفزاتك - الأطعمة والمشروبات والعادات التي تؤدي إلى زيادة الأنسولين، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يرتفع السكر في الدم بسبب الأنشطة اليومية التي تقوم بها دون أن تدرى، في هذا التقرير نتعرف على الأشياء اليومية التي ترفع مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن عدم تناول وجبة صباحية يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء، ومع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.الجلوس في الشمس كثيرًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي حروق الشمس التي تصاب بها إلى ألم يمكن أن يسبب مزيدًا من الإجهاد، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.القهوة هي واحدة من أكثر مشروبات الصباح المفضلة لدى الكثيرين، حتى أن البعض يحصل عليها طوال يومهم المزدحم، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن "سكر الدم لدى بعض الأشخاص شديدى الحساسية للكافيين"، لهذا السبب يجب تجنب الكافيين عندما تكون في خطر متزايد من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم ومع ذلك، فإن قلة النوم حتى لليلة واحدة فقط يمكن أن تجعل جسمك يستخدم الأنسولين بشكل غير فعال، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض. 5- ظاهرة الفجر تُستخدم ظاهرة الفجر للإشارة إلى الزيادة غير الطبيعية في سكر الدم (الجلوكوز) في الصباح الباكر، عادةً ما بين الساعة 2 صباحًا و 8 صباحًا، في مرضى السكري ، كما توضح مايو كلينيك.



هذه الظاهرة، التي تسمى أيضًا تأثير الفجر ، هي عندما يكون لدى الأشخاص زيادة في الهرمونات في الصباح الباكر سواء كانوا مصابين بمرض السكري أم لا ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



ومع ذلك يمكن أن يعاني مرضى السكري من زيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم خلال هذا الوقت. 6- أمراض اللثة

وفقًا لمقال نشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، يمكن لأمراض اللثة أن ترفع مستويات السكر في الدم. يُطلق على أمراض اللثة في صورتها الأكثر خطورة اسم "التهاب دواعم السن"، والذي ، وفقًا للتقرير ، يمكن أن يؤدي إلى خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل (A1c) ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7- الجفاف كما يمكن أن يؤدي عدم كفاية الماء في الجسم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع السكر في الدم.



يوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن "قلة الماء في جسمك تعني أن نسبة السكر في الدم تتركز أكثر." بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسوء الأمور لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى كثرة التبول ، مما يسبب الجفاف الشديد. 8- المحليات الصناعية بينما يقال إن المحليات الصناعية أفضل من السكر المكرر ، فهي ليست الأفضل لمرضى السكري.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن بعض الدراسات أظهرت أن المحليات الصناعية يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم.