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طقس الغد خريفى ممطر على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:34 م
طقس الغد خريفى ممطر على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس خريفى ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
 

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