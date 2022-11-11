أمطار متفاوتة الشدة ورياح وشبورة.. اعرف حالة الطقس وخرائط الأمطار حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد



- الجمعة 11 نوفمبر: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة



- السبت 12 نوفمبر: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

نشاط رياح على ظواكف من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- الأحد 13 نوفمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة