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رئيس جامعة الوادى الجديد: استضافة مصر قمة المناخ COP27 يعكس دورها الريادى

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:36 ص
رئيس جامعة الوادى الجديد: استضافة مصر قمة المناخ COP27 يعكس دورها الريادى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فى جلسات مؤتمر الدول الأطراف المناخ COP27، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ بحضور ومشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.
 
والتقى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بممثلى عدد من الوزارت و ممثلى الدول الأفريقية والعربية المشاركة فى قمة المناخ لتعريفهم بكليات جامعة الوادى الجديد وبرامجها التعليمية والامكانات التى تمتلكها والمراكز البحثية المتخصصة بالجامعة.
 
وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن استضافة مصر لقمة المناخ يؤكد ريادة مصر ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة التى تطبق قواعد التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الريادى للدولة المصرية على كافة الأصعدة، تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأوضح رئيس الجامعة أن قمة المناخ هى أكبر تجمع لمناقشة المشكلات المناخية وأثرها على البيئة عالمياً وجهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ووضع الحلول لها 
 
 و قام رئيس الجامعة بزيادة لمعرض محافظة الوادى الجديد الذى تشارك فيه المحافظة لاختيار مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022، والذى يضم منتجات الوادى الجديد الحرفية والبيئة واشاد رئيس الجامعة بالجهود التى يبذلها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ للارتقاء بمحافظة الوادى الجديد فى شتى المجالات ووضع محافظة الوادى الجديد على خريطة السياحة والاستثمار فى مصر من خلال مشاركتها فى مختلف المحافل المحلية والأقليمية والدولية .
يذكر أن مؤتمر قمة المناخ 2022 بشرم الشيخ، انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجارى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعدد من ورؤساء وقادة دول العالم.
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