اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال يوم الطاقة.. أجواء صباحية مشرقة بمنطقة فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:09 ص
خلال يوم الطاقة.. أجواء صباحية مشرقة بمنطقة فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ أجواء صباحية مشرقة بشرم الشيخ
شرم الشيخ منال العيسوى تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد محيط انعقاد قمة المناخ حالة من الأجواء الصباحية المشرقة، وتوافد المشاركين من دول العالم فى الكوب 27، مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم، والمشاركة فى الجلسات، مع التقاط الصور التذكارية أمام البوابات وداخل القاعات والممرات .
 
منذ الثامنة صباحا وبدأ يتردد المشاركين على بوابات الدخول وانتظمت الاعداد المشاركة، والذى شارك بعضهم فى المظاهرات والمسيرات اليومية منذ بدء انعقاد المؤتمر يوم6 نوفمبر، وشهدت المنطقة الزرقاء الخاص بانعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى يوم 18 نوفمبر، عدد من التظاهرات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، حيث حشدت منظمات المجتمع المدنى أعداد كبيرة من المتوافدين على فاعليات المؤتمر فى جناح الشباب بالمنطقة d، وتجمع لنشطاء مناخ دوليين تحت شعار"الجمعة لمستقبل مناخى" 
 
وحاليا تم انطلاق مسيرة بالتوازى مع فاعليات اليوم النزعة للطاقة وإزالة الكربون للمطالبة بوقف انبعاثات الكربون، وتخفيض وإزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الدفيئة.
 
كما استهلت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر بداية اليوم السادس لفاعليات قمة المناخ بتسليم الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء فى إطار مسابقة وزارة البيئة "صحتنا من صحة كوكبنا" .
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الالكترونى للوزارة، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والامراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة امراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤلا شهريا يقوم المتسابق بالاجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والاعلان عن الفائزين .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع 2000 دراجة هوائية على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة أن تكون الفئة العمرية من 12 إلى 30 سنة والاجابة على السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.
 
وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد فى زيادة الوعى البيئى بقضايا تلوث الهواء والمناخ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة، وزيادة الوعى بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحى، وتساعد هذه الحملات فى توفير 0.2 مليون كجم من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون السامة، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضى فى ارتفاع الوعى بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.
 
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (1)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (1)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (2)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (2)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (3)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (3)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (4)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (4)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (5)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (5)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (6)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (6)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (7)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (7)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (8)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (8)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (9)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (9)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (10)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (10)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (11)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (11)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (12)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (12)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (13)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (13)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (14)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (14)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (15)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (15)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (16)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (16)

وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (17)
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة (17)

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة فى قمة المناخ

موعد قمة المناخ فى شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة فى قمة المناخ 2022

قمة المناخ فى مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ فى مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة