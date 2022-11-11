خلال يوم الطاقة.. أجواء صباحية مشرقة بمنطقة فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ

شرم الشيخ منال العيسوى تصوير حسين طلال

شهد محيط انعقاد قمة المناخ حالة من الأجواء الصباحية المشرقة، وتوافد المشاركين من دول العالم فى الكوب 27، مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم، والمشاركة فى الجلسات، مع التقاط الصور التذكارية أمام البوابات وداخل القاعات والممرات .

منذ الثامنة صباحا وبدأ يتردد المشاركين على بوابات الدخول وانتظمت الاعداد المشاركة، والذى شارك بعضهم فى المظاهرات والمسيرات اليومية منذ بدء انعقاد المؤتمر يوم6 نوفمبر، وشهدت المنطقة الزرقاء الخاص بانعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى يوم 18 نوفمبر، عدد من التظاهرات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، حيث حشدت منظمات المجتمع المدنى أعداد كبيرة من المتوافدين على فاعليات المؤتمر فى جناح الشباب بالمنطقة d، وتجمع لنشطاء مناخ دوليين تحت شعار"الجمعة لمستقبل مناخى"

وحاليا تم انطلاق مسيرة بالتوازى مع فاعليات اليوم النزعة للطاقة وإزالة الكربون للمطالبة بوقف انبعاثات الكربون، وتخفيض وإزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الدفيئة.

كما استهلت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر بداية اليوم السادس لفاعليات قمة المناخ بتسليم الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء فى إطار مسابقة وزارة البيئة "صحتنا من صحة كوكبنا" .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الالكترونى للوزارة، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والامراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة امراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤلا شهريا يقوم المتسابق بالاجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والاعلان عن الفائزين .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع 2000 دراجة هوائية على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة أن تكون الفئة العمرية من 12 إلى 30 سنة والاجابة على السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد فى زيادة الوعى البيئى بقضايا تلوث الهواء والمناخ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة، وزيادة الوعى بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحى، وتساعد هذه الحملات فى توفير 0.2 مليون كجم من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون السامة، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضى فى ارتفاع الوعى بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.