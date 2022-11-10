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وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى شأن مصر ودعم عمرو درويش.. صور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:35 م
وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى شأن مصر ودعم عمرو درويش.. صور جانب من الوقفة
كتب محمود راغب

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تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا اليوم بمدينة برلين براندن بورجر تورم، وبمدينة فرانكفورت من أمام مبنى المحافظة للتنديد بالتدخل في الشأن المصري الداخلي.
 
وأعرب أبناء الجالية عن استنكارهم ما حدث مع النائب البرلماني عمرو درويش في انتهاك أبسط حقوقه بتعبير الرأي، معبرين عن فخرهم باستضافة مصر لقمة المناخ cop 27.
 
تأييد النائب عمرو درويش بألمانيا
تأييد النائب عمرو درويش بألمانيا

مؤدي عمرو درويش
مؤدي عمرو درويش

وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا
وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى الشأن المصرى ودعم النائب عمرو درويش
وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى الشأن المصرى
 

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