وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى شأن مصر ودعم عمرو درويش.. صور

كتب محمود راغب

تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا اليوم بمدينة برلين براندن بورجر تورم، وبمدينة فرانكفورت من أمام مبنى المحافظة للتنديد بالتدخل في الشأن المصري الداخلي.

وأعرب أبناء الجالية عن استنكارهم ما حدث مع النائب البرلماني عمرو درويش في انتهاك أبسط حقوقه بتعبير الرأي، معبرين عن فخرهم باستضافة مصر لقمة المناخ cop 27.