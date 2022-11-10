وزير الرى يلتقى وزير البيئة والعمل المناخى لغرب أستراليا فى COP27

شرم الشيخ- أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري مع هون ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي لغرب استراليا، على هامش مؤتمر المناخ COP27، وتم التباحث حول قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة ، وأيضا أستراليا التى واجهت حرائق الغابات التى اجتاحتها منذ عدة أعوام.

وأعرب سويلم على رغبة مصر فى التعاون مع كافة دول العالم فى مجالى المياه والمناخ، وخاصة أن أستراليا لديها خبرات و تجارب ناجحة في مجال التحلية والمعالجة.

كما أشار إلى قيام مصر بجهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخى، مشيرا لتنظيم "جناح للمياه" يمتد لـ10 أيام ضمن مؤتمر المناخ ، وإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال "يوم المياه" المقرر يوم 14 نوفمبر الجارى، مؤكدا على أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.

كما تم الاتفاق على تبادل التعاون بين مصر واستراليا فى مجال تحلية المياه ، حيث اشار سويلم إلى اهمية التوسع في إستخدام تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.