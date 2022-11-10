موجز الاقتصاد.. وزير البترول: مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية وشراكات مع دول الجوار

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 10-11-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، منها وزير البترول: مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية وشراكات مع دول الجوار، و التضخم يرتفع فى أمريكا اللاتينية لـ14.6% بنهاية 2022 بسبب أسعار الغذاء والطاقة.

وزير البترول: مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية وشراكات مع دول الجوار

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أنطونيو بييترى رئيس شركة أسبن تك العالمية والوفد المرافق له ، وذلك استكمالاً لسلسة اللقاءات والمباحثات التي يجريها وزير البترول مع كبريات الشركات العالمية المشاركة فى فاعليات قمة المناخ COP 27 التى تستضيفها حالياً مدينة شرم الشيخ .

التضخم يرتفع فى أمريكا اللاتينية لـ14.6% بنهاية 2022 بسبب أسعار الغذاء والطاقة

يستمر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تهديد قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى مع توقعات بارتفاع التضخم إلى 14.6% بنهاية العام الجارى 2022، كما أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 9.5% فى عام 2023، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى.

جهاز تنمية المشروعات: الشباب حتى 35 عاما استفادوا بتمويلات بلغت 22.6 مليار جنيه

شارك جهاز تنمية المشروعات في الحلقة النقاشية "عصر جديد من الابتكار الشامل" التي جاءت ضمن فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 حيث مثل الجهاز المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

رئيس التنظيم والإدارة يبحث سبل التعاون مع وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان

التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بجمهورية السودان عثمان حسين عثمان والوفد المرافق له

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول الجامعة الألمانية للاستفادة من بحوث الجامعة

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، ومركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

محيى الدين: إقامة جناح الشباب تعكس إيمان الرئاسة المصرية بأهمية مشاركتهم

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ يشهد إقامة جناح للأطفال والشباب لأول مرة على مستوى مؤتمرات المناخ.

مدير سيمنز جاميسا: مصر وضعت خطة طموحة لتلبية احتياجاتها من الطاقة

قال أيمن سعد المدير العام لشركة سيمنز جاميسا مصرالرئدة في مجال الطاقة المتجددة إن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لمستقبل الطاقة فى البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ومتطلبات تحديات تغير المناخ.

منطقة آثار سانت كاترين تستقبل عددا من الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ

استمرارا لتوافد الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية شهدت منطقة آثار سانت كاترين على مدار اليومين الماضيين زيارة كل من الملك توبو السادس ملك تونجا وقرينته، وصودا زيمو وزير الطاقة بجمهورية زيمبابوي، وحرم سفير دولة إندونسيا بمصر وإبنته.

عضو غرفة الرعاية الصحية: الشركات الطبية ضخت استثمارات للتحول الأخضر

كشف الدكتور هاني حافظ عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أنه بالتزامن مع تنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ COP27، تحرص الشركات العاملة في قطاع الرعاية الطبية على مواصلة خططها الاستثمارية نحو التحول الأخضر، لتوافق أنشطتها مع الاشتراطات البيئة للحد من ارتفاع نسب التلوث.