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منطقة آثار سانت كاترين تستقبل عددا من الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:30 م
منطقة آثار سانت كاترين تستقبل عددا من الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ وفود رسمية تزور منطقة آثار سانت كاترين
كتب محمد أسعد

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استمرارا لتوافد الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27  والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية شهدت منطقة آثار سانت كاترين على مدار اليومين الماضيين زيارة كل من الملك توبو السادس ملك تونجا وقرينته، وصودا زيمو وزير الطاقة بجمهورية زيمبابوي، وحرم سفير دولة إندونسيا بمصر وإبنته.
 
هذا واصطحب أحمد عادل مدير شئون مناطق آثار سانت كاترين الوفود الرسمية خلال جولتهم بالمنطقة والتي شملت دير سانت كاترين وكنيسة التجلى والمسجد الفاطمي ومكتبة الدير ومعرض الأيقونات المقدسة، كما قام كذلك بتعريفهم بتاريخ المنطقة وأهميتها التاريخية والدينية والأثرية باعتبارها أحد مواقع التراث العالمي.
 
وأبدى الضيوف إعجابهم بهذا المكان الفريد والمميز، وإنبهارهم بثراء الحضارة المصرية وتنوعها.
 
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة كانت قد استقبلت السيدة الأولي لجمهورية قبرص.
 
 
الوفود أبدوا انبهارهم بثراء الحضارة المصرية وتنوعها
الوفود أبدوا انبهارهم بثراء الحضارة المصرية وتنوعها

وفود رسمية تزور منطقة آثار سانت كاترين
وفود رسمية تزور منطقة آثار سانت كاترين

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دير سانت كاترين

 

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زيارد إلى دير سانت كاترين

 

 


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