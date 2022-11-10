مسئولة أمريكية: لم يتم رصد حالات تدخل أو عمليات ابتزاز بالانتخابات النصفية

واشنطن (أ ش أ)

قالت جين إيسترلى مديرة الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية، إنه لم يتم رصد أية دلائل على حدوث تدخل فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.

وأضافت إيسترلي، في بيان أوردته شبكة إن بي سي الأمريكية، "لم نشهد ما يدل على أي عملية لمسح بيانات تصويت أو فقدان أصوات أو تغيير فيها كما لم يتم رصد أية عمليات ابتزاز في أي دائرة من الدوائر الانتخابية بأنحاء الولايات المتحدة".

ووجهت إيسترلي الشكر للمواطنين الأمريكيين العاملين بمراكز الاقتراع لسعيهم إلى تأمين وحماية العملية الانتخابية ودعت الجميع للتحلي بالصبر انتظارا لاستكمال عمليات الفرز والمراجعة للأصوات قبل إعلان النتائج بصورة رسمية.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتأسست عام 2018 لتكون المسئولة عن تعزيز الحماية عبر الفضاء الإلكتروني لكافة مستويات الحكومة والتنسيق مع الولايات للتصدي لأية هجمات قرصنة إلكترونية محليا أو على نطاق فيدرالي.