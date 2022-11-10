محطة معالجة مياه الصرف ببورفواد تعمل بطاقة استيعابية 37 ألف متر مكعب يوميا

بورسعيد ـ محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، خلال جولته على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورفؤاد، محطة رفع صرف صحي منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، والتي تم إنشاؤها لخدمة المناطق السكنية الجديدة بمدينة بورفؤاد، رافقه خلالها الشركة الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المسئول عن المشروع حول الأعمال الإنشائية للمشروع، وأكد محافظ بورسعيد أن المحطة الجديدة تعمل بطاقة استيعابية 20 ألف م3 في اليوم ومن المقرر افتتاحها بنهاية الشهر الجارى، وتأتي ضمن عدد من محطات رفع صرف صحي تم إنشاؤها مؤخرا لخدمة المشروعات الجديدة، وإنهاء مشكلات الصرف الصحي في المناطق الأكثر كثافة سكانية.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بالموعد الزمني المحدد لتشغيل المحطة، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على إنشاء المشروع لافتتاحه في اقرب وقت، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال امتداد محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببورفواد لتعمل بطاقة استيعابية 37 ألف م3 يوم.

وأكد المحافظ بان مايقوم به عمال مصر هي ملحمة وطنية رائعة تتجسد في عظمة المصريين وإنجازهم للأعمال في وقت قياسي.