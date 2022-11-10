محافظ مطروح يشارك فى ختام المهرجان الدولى الأول للإبداع الأدبى والفنون

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، على حضور ختام فعاليات المهرجان الدولى الأول للإبداع الأدبى والفنون بمطروح بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب وبمطروح والشاعر فايز أبو جيش رئيس المهرجان، وأحمد قنديل الأمين العام للمهرجان، سامى عبد العزيز مدير المهرجان وعدد من الكُتاب والادباء من مصر والدول العربية، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.

ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة من مصر والدول العربية، معربا عن سعادته بإقامة المهرجان الدولى الأول للإبداع الأدبى والفنون بمطروح. بمشاركة نحو 40 مشتركا من الأدباء والكتاب والشُعراء من مصر، ومن الدول العربية الشقيقة "ليبيا – تونس -الجزائر -المغرب -سلطنة عمان – اليمن – الإمارات –العراق- سوريا – الأردن – فلسطين – لبنان، ومصر".

وأشاد المحافظ بالمهرجان كملتقى لتبادل الثقافات والخبرات ولتعرف على فنون الأدب لدى الشعوب العربية الشقيقة.. وكذلك الفنون المتميزة بمطروح ومصر.

وأكد شعيب، أهمية إقامة مثل هذا الفعاليات الثقافية وما نتج عنه من حراك وتبادل ثقافى جديد.. لمواهب شابة ولكبار الكتاب والأدباء والمبدعين والقراء والمثقفين من وطننا العربى، وأيضًا على الصعيد المحلى لما تزخر به مطروح من فنون وابداع وتراث ممتد عبر مدن المحافظة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى سيوة جنوبًا، مما يجعلها متفردة ثقافيًا فهى عاصمة للثقافة المصرية عام 2019، وستظ بفضل كُتابها ومُبدعيها وشبابها بمواهبهم الإبداعية والفنية والأدبية مع الحفاظ على التراث والهوية.

ودعا محافظ مطروح إلى أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات الثقافية والتراثية والسياحية التى تزخر بها مطروح، موجها الشكر لجميع القائمين والمنظمين للمهرجان لظهوره بالشكل اللائق بالأدباء والمبدعين وبمكانة مطروح مع دراسة مطلب تحصيص مقر لادباء وكتاب مطروح.

وخلال المهرجان تم استعراض فعالياته على مدار ثلاث ايام، كما تم القاء عدد من الشعراء من مصر والدول العربية المشاركة لقصائدهم الوطنية والرومانسية وسط إشادة من الحضور.

كما تم استعراض عدد من توصيات المهرجان ومنها التأكيد على ترسيخ الهوية العربية من خلال الأدباء بمختلف أجناسهم، والإفادة من التلاقح الثقافى الضرورى بين المثقفين العرب، وكسر حاجز الإقليمية مع بناء جسور التواصل بين الادباء العرب، ودعم مواهب الشباب والحوار الفكرى.

كما وجه منظمو المهرجان الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر للمهرجان ومتابعة فعالياته وتيسير كل الإجراءات، وتم تكريم جميع المشاركين فى المهرجان والمنظمى، كما تفقد محافظ مطروح على هامش المهرجان معرض فنى ومعرض مشغولات يدوية.