محافظ قنا يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بالمعنا

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، مشروع الصوب الزراعية الجديد، والذي يضم 10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة، كما تفقد مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات (طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل) حيث تتم زراعتها بنظام الرى الحديث ويتم فيها استخدم سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها الدولة وتوليها القيادة السياسية أهمية كبيرة بهدف تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات والفاكهه لصالح المواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

ويذكر أن تطوير مشروعات الأمن الغذائي يأتي تماشيا مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها.











