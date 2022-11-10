محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية وتبدى إعجابها بالمتاحف.. صور

زارت يوريكو كويكي؛ محافظ طوكيو، وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، المكتبة اليوم، بمرافقة وفد رفيع المستوى، وبالنيابة عن مدير مكتبة الإسكندرية، استقبل الوفد كل من المهندسة هدى الميقاتي؛ منسق عام مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف رياض؛ رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي.
وقامت يوريكو كويكي والوفد المرافق لها بجولة في أرجاء المكتبة، وقاعاتها، وتعرفوا على أهم مقتنياتها، والخدمات التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.
وأبدت محافظ طوكيو إعجابها الشديد بقاعات المكتبة ومتاحفها ومعارضها وخدماتها الرقمية، حيث تفقدت قاعة الاطلاع الرئيسية، ومثلث كاليماخوس، ومعرض عالم المعرفة الرقمي، ومتحف المخطوطات والكتب النادرة، ومتحف الآثار.
وفي ختام الزيارة تم تبادل المطبوعات كإهداءات بين الطرفين.
محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية (1)
محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية (2)
محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية (3)
محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية (4)
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