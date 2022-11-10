محافظ طوكيو تزور مكتبة الإسكندرية وتبدى إعجابها بالمتاحف.. صور

وقامت يوريكو كويكي والوفد المرافق لها بجولة في أرجاء المكتبة، وقاعاتها، وتعرفوا على أهم مقتنياتها، والخدمات التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

وأبدت محافظ طوكيو إعجابها الشديد بقاعات المكتبة ومتاحفها ومعارضها وخدماتها الرقمية، حيث تفقدت قاعة الاطلاع الرئيسية، ومثلث كاليماخوس، ومعرض عالم المعرفة الرقمي، ومتحف المخطوطات والكتب النادرة، ومتحف الآثار.

وفي ختام الزيارة تم تبادل المطبوعات كإهداءات بين الطرفين.