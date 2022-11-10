محافظ بنى سويف يطمئن على استمرار المتابعة والرعاية الطبية لمواطن التقاه فى إحدى جولاته

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة، الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير الرعاية الطبية لأحد المواطنين أحمد محمد طه"من مركز ببا، والذي كان المحافظ قد التقاه في إحدى الجولات الميدانية، وعرض خلالها معاناته من مشكلة صحية تتسبب في حدوث حالة عدم اتزان في الكلام والحركة ، ووجه حينها بعرضه على لجنة طبية لتشخيص الحالة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ ببحث الحالة لتوفير الرعاية اللازمة لها، فقد تم تكليف مسؤولى مستشفى ببا المركزي باتخاذ ما يلزم نحو الحالة ، موضحاُ أنه تم تشكيل فريق طبي ضم أطباء من الأخصائيين (الجراحة والباطنة والعظام) لمناظرة الحالة، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى ، حيث توجه الفريق لمنزل المواطن بشارع عبد المجيد عكاشة بمدينة ببا، وبعد الفحص ،أقرت اللجنة أن الحالة تحتاج لعمل أشعة رنين مغناطيسي بمستشفى بني سويف التخصصى.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم التواصل والتنسيق مع مسؤولي مرفق إسعاف بني سويف ،لتوفير سيارة إسعاف مجهزة ، والتي قامت في الرابع من نوفمبر الجارى بنقل الحالة إلى المستشفى التخصصي وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ ، وجار التواصل والتنسيق لمتابعة الحالة مع أخصائي مخ وأعصاب ونفسية بالمستشفى ، لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المطلوب والرعاية المطلوبة في ضوء نتائج وتقارير الأشعة والفحص.