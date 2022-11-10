محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية بمدينة طوخ بأسعار مخفضة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح، اليوم الخميس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرضاً لبيع السلع والمواد الغذائية بمدينة طوخ بشارع المحكمة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ويقام المعرض تحت رعاية الغرفة التجارية ووزارة التموين، وفي ضوء توجيهات الدولة بشأن إقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

وتفقد محافظ القليوبية منتجات المعرض والذي يضم (زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز - عدس - سمنة - دقيق - منظفات وغيرها من المنتجات)، موجهاً مسئولي التموين بوضع لوحة إرشادية للأسعار لتعريف المواطنين بها مقارنة بمثيلاتها بالسوق الخارجي.

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة، موجهاً بتكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض.

وأشاد "الهجان"، بالمشاركة المجتمعية الجادة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لمساندة الجهود التنفيذية والحكومية في توفير متطلباتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية بأسعار مخفضة، بما يساهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، والمرور الدوري على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

ورافق المحافظ فى افتتاح المعرض أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين، وممثلين عن الغرفة التجارية، ومباحث التموين.



محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية بمدينة طوخ بأسعار مخفضة



محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية بمدينة طوخ بأسعار مخفضة



معرض السلع الغذائية



معرض السلع الغذائية بمدينة طوخ بأسعار مخفضة