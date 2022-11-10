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محافظ القليوبية: الانتهاء من مستشفى طوخ المركزى يونيو 2023

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:26 م
محافظ القليوبية: الانتهاء من مستشفى طوخ المركزى يونيو 2023 محافظ القليوبية يتفقد مستشفى طوخ المركزي
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مستشفى طوخ المركزي، يرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 70%، وتم الإنتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95%، وجاري تركيب الكليدنج للواجهات، والإنتهاء من أعمال الدهانات بالمباني الداخلية والأرضيات والحوائط بنسبة 96%.

ووجه "الهجان"، بدفع الأعمال والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها.

وأوضحت المحافظ، في بيان لها، حيث تعد المستشفى صرحا طبيا على مساحة 3000م2 وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها ولخدمة حوادث الطرق على الطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.


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