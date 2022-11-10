محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالشرقية بميدان عرابي بمدينة الزقازيق، في حضور فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والمحاسب عبد الحميد عطا لله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ووائل عنان امين عام الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي اول.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، والذي يضم 25 باكية لعرض كافة السلع والمواد الغذائية من (الجبن والالبان والخضروات والسمن والزيوت والمكرونة واللحوم البلدية الطازجة و المجمدة والأسماك والبقوليات بأنواعها ) بأسعار مناسبة تصدياً لغلاء الأسعار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وتيسيراً على المواطنين، قرر المحافظ خفض 10% إلى 15% عن الأسعار المعلنة بالمعرض لكافة السلع والمواد الغذائية، مؤكداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية و الضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % الي 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل .

واطمأن المحافظ من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء احتياجاتهم اليومية من السلع والمواد الغذائية وجودتها، مؤكداً علي ضرورة إقامة معارض مماثلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين.