اليوم السابع
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كيف طبقت الصحة المنظومة الرقمية لقراءة أفلام الاشعة بـ15محافظة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:32 ص
كيف طبقت الصحة المنظومة الرقمية لقراءة أفلام الاشعة بـ15محافظة اشعة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الآشعة عن بُعد في 34 مستشفى بـ15محافظة.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن المنظومة الرقمية للأشعة، تمكن المريض على مستوى الجمهورية، الحصول علي التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض، حيث يتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات وخاصةً الأماكن النائية إلى المركز الرئيسي لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق يضم أساتذة وإستشاريين أشعة.
 
وأضافت أن تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات يهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وذلك باستخدام نظام عمل مميكن، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، كما يتيح الفرصة للأطباء أخصائين الأشعة التدريب علي وسائل علمية حديثة في صياغة تقارير الأشعة، لافتاً الى أن هذه التقنية تتيح الوصول إلي طبيب الأشعة في أي مكان وتشخيص الحالة الطارئة في ذات الوقت. 
 
يذكر أنه تم تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة عن بُعد بمستشفيات الحمام و العلمين ومطروح العام بمحافظة مرسى مطروح، والعريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأسوان العام وكوم امبو المركزي بمحافظة أسوان، وشلاتين المركزي والقصير والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، وسوهاج العام، وقنا العام، والفيوم، وبنى سويف العام.
 
وتم تطبيق المنظومة بمستشفيات راس التين والجمهورية وجمال حمادة والعامرية العام والعجمي بمحافظة الإسكندرية، والمنصورة التخصصي والمنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، وسمالوط ودير مواس وملوي واليوم الواحد، سمالوط، والمنيا العام، والشيخ فضل بمحافظة المنيا، والمنيرة وصدر العباسية ومنشية البكري، والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وكفرالشيخ العام، والداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

الصحة

الاشعة

افلام الاشعة

المنظومة الرقمية



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