كم مرة تستيقظ خلال الليل؟ اعرف الأضرار ونصائح صحية

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تستيقظ باستمرار في نفس الوقت يوميا، فيقترح الصينيون دراسة ساعة الجسم، و يقولون إن كل ساعة من النوم قبل منتصف الليل تساوي ساعتين بعد منتصف الليل، ولكن للحصول على نوم جيد ليلاً ، عليك فحص أعضائك أولاً، ولذا أشار موقع “brightside.”، أن كل ساعة أثناء الليل مرتبطة بجهاز معين في الجسم ويقدمها لك:

-من 9 مساء الي 11 مساءا:

يقول الصينيون إن النافذة بين الساعة 9 مساءً و 11 مساءً متصلة بجهاز الغدد الصماء والجهاز الليمفاوي، وتكون هذه الأنظمة أكثر نشاطًا خلال هذا الوقت. إذا كانوا غير متوازنين ، فقد تشعر بالاكتئاب وتنام بشكل سيئ خلال هذه النافذة، وأيضًا ، من بين هذه الأعراض ، يمكن أن تعاني من الهوس ، والشعور بالذنب ، واختلال التوازن الهرموني ، واضطراب الغدة الدرقية، و أنت بحاجة إلى روتين أفضل لوقت النوم ، وتذكر أن الساعة 10:30 مساءً هي آخر مرة يجب أن تكون فيها في السرير لضمان نومك بحلول الساعة 11 مساءً.

-من الساعة 11 مساء حتى 1 صباحا:

هذه النافذة مسئولة عن المرارة، ويؤدي الأداء الخاطئ لهذا العضو إلى الشعور بعدم التوازن وعدم اليقين وسوء الحكم وصعوبة اتخاذ القرارات والخجل والخجل وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم . يقترح الخبراء تجنب تناول المشروبات غير الصحية والدهون المتحولة.

-من الساعة 1 صباحًا حتى 3 صباحًا:

خلال هذه الفترة يكون الكبد أكثر نشاطًا،و يحاول إزالة السموم من جسمك ومعالجة المشاعر اليومية، قد تشعر بالغضب وتعاني من تقلبات مزاجية وصداع عندما تستيقظ، إذا واصلت الاستيقاظ في هذا الوقت ، فقد يكون لديك الكثير من العادات السيئة ، بما في ذلك تناول المشروبات غير الصحية والأطعمة غير الصحية ، خاصة إذا كنت تفعل ذلك في الليل.

-من 3 صباحا الى 5 صباحا:

تنشط الرئتان خلال هذه الساعات،و إذا كنت تعاني من مشاكل في هذا العضو ، فقد تشعر بالحزن والتنفس الضحل والتعرق وألم الصدر ، جرب أداء تمارين التنفس قبل النوم ، أو تحدث إلى صديق أو طبيب نفساني.

-من الساعة 5 صباحاً حتى 7 صباحاً:

تعمل الأمعاء الغليظة بنشاط هذا الوقت، و إذا كان لديه اضطراب ، فقد تشعر بالدفاعية أو أنك عالق في موقف ما، و في كل مرة تستيقظ من المنبه ، قد تشعر بالإحباط. يقترح الصينيون تضمين المزيد من الألياف أو الماء في نظامك الغذائي.