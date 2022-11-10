قنا تنتهى من إعداد الدليل التصميمى للإدارة المحلية للأسواق

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياه المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد وتعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق ابالمحافظات وآلية تطبيقها، وبدعم من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وما قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعداد الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، تم الانتهاء منه بقنا.

وأوضح محافظة قنا، أن الدليل يمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى، كما يمكن من خلالها قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق في مكانها أو نقلها إلي مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث اعتمد الدليل على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق/ السويقات من حيث كيفية إختيار الموقع والمعايير التصميمية.

وأضاف الداودي، أن إعداد هذه الأدلة جاء فى إطار جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدفع عجلة التنمية فى محافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظة قنا والتى ساهم البرنامج فى إحداث نهضة تنموية بها فى عدد من مجالات البنية التحتية والخدمات المحلية، بالإضافة إلى قيام البرنامج بتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يمكنهم من إدارة عملية التنمية وجذب الاستثمارت، مشيرًا إلى أن فريق عمل المحافظة قد شارك في إعداد دليل التصميم للأسواق/السويقات في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث ساهمت المحافظة في تحديد تصنيف الأسواق و السويقات و تحديد المشكلات المختلفة الموجودة علي أرض الواقع، و ذلك عن طريق عمل حصر مكاني للأسواق و السويقات بمحافظة قنا يتضمن البعد التخطيطي، العناصر التصميمية و الانشائية وعناصر السلامة و الصحة المهنية، وذلك للمساعدة في خروج الدليل بشكل يسهل تطبيقه من خلال المختصين بالإدارة المحلية.

وأوضح محافظ قنا، أن الدليل سوف يقوم بمساعدة العاملين بالمحافظات في تقييم الوضع الراهن للأسواق و السويقات وذلك لتحديد جدوي التطوير ،اختيار الموقع الجغرافي المناسب لتوطين الأسواق/السويقات الجديدة، وتحديد العناصر التصميمية المناسبة لكل نوع من الأسواق مثل وحدات العرض بالسوق ، عناصر تنسيق الموقع و عناصر الخدمات الأساسية بالسوق، من خلال إبراز الأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة في الأسواق والتي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة.