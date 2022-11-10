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"قارب السلام".. عرض مزايا أول سفينة صديقة للبيئة بقمة المناخ كوب 27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:33 م
"قارب السلام".. عرض مزايا أول سفينة صديقة للبيئة بقمة المناخ كوب 27 قمة المناخ تعرضصورا للسفينة الصديقة للبيئة
كتب سمير حسنى

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استعرضت إحدى الجلسات بقمة المناخ كوب 27، مزايا السفينة "بيس إيكو شيب"، حيث بين المسؤول عن الباخرة العملاقة أنها أول سفينة سياحية مستدامة تتميز بالحفاظ على الموارد البيئية، مشيرا إلى أن السفينة صديقة للبيئة وستغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالعلاقة بين المناخ والبحار.

أضاف خلال قمة المناخ كوب 27 المنعقدة بشرم الشيخ، أن السفينة تبحر في جميع بحار العالم ، مضيفا: "أزور 100 دولة كل عام ونتعرف على أهداف التنمية المستدامة، وهناك الكثير من الشركاء ونتعامل مع كثير من الأنشطة مع السكان المحليين.

عن تصميم السفينة، قال، هذه السفينة البيئية تم تصميمها لمعالجة كل شيء وتستطيع الإبحار في كل وقت، وزنها 30 الف طن، وتستطيع ان تحمل على متنها 7 آلاف شخص، ويوجد بها عدد كبير من الالواح الشمسية التي تغطي 100 % من الانارة الخاصة بالسفينة، فضلا عن منطقة خضراء على سطح السفينة،  وتتكون من 6 طوابق ولدينا مسرح يطل على البحر.

حول أنظمة التدفئة والتبريد، أضاف، يمكن ان تقوم بتبريد الافراد وليس الغرفة، فكل مقعد مزود بنظام التدفئة والتبريد  فلا نحتاج تبريد او تدفئة الغرفة بالكامل، فضلا عن وجود مولدات صغيرة للطاقة تقوم بتوليد الطاقة اللازمة لانظمة الصوت.

أشار إلى أن السفينة بها عدادات ذكية تخبرك عن استهلاك الكهرباء، مؤكدا أنه يتم استدعاء العلماء للحديث عن إمكانياتها والاستفادة منها بشكل علمي، حيث نستطيع أن نقلل انبعاثات الكربون بنسبة 30 %.


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