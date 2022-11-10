وقال قائد شرطة باريس السابق "ديدييه لالمان" الذي يقود الامانة العامة للبحر الابيض المتوسط التابع لقصر "ماتينيون" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الخميس، إن الأمانة العامة للبحر تقوم، بناء على تعليمات من رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن"، بتنفيذ عملية إخلاء طبي في البحر لأربعة مهاجرين من على متن سفينة "أوشن فايكنج".

من جانبها، أكدت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية أنه تم إنزال ثلاثة مهاجرين وشخص مرافق.

وأضافت القناة أن المنظمة التي يقع مقرها الرئيسى فى مرسيليا، ارسلت طلبها إلى السلطات الفرنسية عبر مركز مراقبة العمليات الإقليمية والإنقاذ (كروس) وتم أخذه بعين الاعتبار.

وكانت سفينة "أوشن فايكنج" قد طلبت في وقت سابق اليوم الخميس "الإخلاء الطبى العاجل" لثلاثة أشخاص، وفقا لمنظمة "إس أو إس المتوسط" التي تستأجر السفينة.

يذكر أن المهاجرين الاربعة في حالة صحية خطيرة ويحتاجون إلى رعاية في المستشفى.

