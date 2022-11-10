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فاضل 41 يوما على الشتاء والفصل يبدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر.. إعرف التفاصيل

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:30 ص
فاضل 41 يوما على الشتاء والفصل يبدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر.. إعرف التفاصيل أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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41 يوما باتت تفصلنا على موعد فصل الشتاء، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن فصل الشتاء يبدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 88 يوما و 23 ساعة و 38 دقيقة.
 
وفي يوم 21 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي،  وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي ، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي ( حول يوم 22 ديسمبر ) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.
 
وتكون حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببين رئيسين، هما: سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حد أقصى عن العمودي على سطح الأرض، فالأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية، نظرا إلى أن الأشعة المائلة تخترق مسافة أطول في الجو، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من الانعكاسات على السحب والامتصاص بفعل العوالق الجوية وغازات الجو، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر، ما يقلل شدتها. 
 
والسبب الثانى طول الليل وقصر النهار، فالنهار القصير يعني وجود فرصة أقل لاكتساب الطاقة الحرارية من الشمس، والليل يعني وقتا أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجي بفعل إشعاع الأرض.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

الشتاء

فصل الشتاء

موعد فصل الشتاء

بدايه الشتاء رسميا

أول أيام الشتاء

اليوم السابع بلس



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