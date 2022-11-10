طقس بورسعيد الآن.. معتدل الحرارة مائل للبرودة رغم سطوع الشمس على كل الأنحاء

بورسعيد ـ محمد فرج

رصد "اليوم السابع"، اليوم الخميس، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتفرقة وسط طقس خريفى معتدل الحرارة رغم سطوع الشمس، خاصة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف فضلاً عن سرعة الرياح الشمالية الشرقية.



ومن جهة أخرى يسود أحياناً جو غائم مائل للبرودة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط سماء ملبدة بالغيوم من ناحية المتوسط، فضلاً عن عزوف صيادى بورسعيد عن ممارسة نشاط الصيد حرصاً على سلامة طاقم البحارة من مخاطر سوء الأحوال الجوية.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.



ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.



ومن جهة أخرى شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



طقس-بورسعيد-المتقلب-وسط-جو-غائم



طقس-بورسعيد--المعتدل-وأجواء-متقلبة



طقس-بورسعيد--بميدان-الشهداء



طقس-بورسعيد-خريفى-معتدل-مائل-للبرودة



طقس-بورسعيد-مابين-غائم--جزئى-ومشمس-أحياناً