طريق اللواء أحمد عبدالله أحد محاور بورسعيد الرئيسية لخدمة الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد

بورسعيد ـ محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد، والذي يربط بين مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، رافقه خلالها الجهات التنفيذية المختصة بالعمل، ومنطقة تعمير بورسعيد.

واستعرض المحافظ ٱخر نسب ومعدلات تنفيذ أعمال الرصف التي شهدها الشارع حتى الآن، مشددا على الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من مشروع تطوير الشارع في أقرب وقت.

كما أشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في المشروع والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لسرعة إنجاز العمل وفقا للخطة الزمنية المقررة، وأكد محافظ بورسعيد أن الشارع يعد الطريق الرئيسي المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وذلك لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء (9000)، وباعتباره الطريق الرئيسي المؤدي لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال رصف الشارع و إنارته بالكامل من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة بطول 3 كم، ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات في كل اتجاه وربطه تخطيطيا بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

يذكر أن محافظ بورسعيد عقد عدة اجتماعات وجولات تفقدية لمتابعة موقف تطوير الطريق، وذلك ضمن خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشي مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد.