طرح وبيع 5 أطنان أرز أبيض للبيع بمركز قطور فى الغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل مديرية التموين، طرح 5 أطنان أرز أبيض للبيع على الجمهور تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم حسن وكيل المديرية بالتنسيق مع مدير إدارة تموين قطور واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور.

وأضافت أنه تم ضخ 5 أطنان أرز أبيض وزن الشكارة 25 كيلو بمبلغ 300 جنيه، وتم التوزيع أمام مركز ومدينة قطور وأمام معرض بيع السلع الغذائية، ولاقت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين طالبوا بتوفير كميات إضافية لسد احتياجات القرى والعزب بالمركز وتم التوزيع والبيع تحت إشراف إدارة تموين قطور ومركز ومدينة قطور.