اليوم السابع
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ضخ 55 طن أرز أبيض بأسواق دمياط تحت إشراف وزاة التموبن

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:31 ص
ضخ 55 طن أرز أبيض بأسواق دمياط تحت إشراف وزاة التموبن أرز - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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واصلت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى، ضخ كميات كبيرة من الأرز الأبيض بجميع الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، لتغطية احتياجات المواطنين وبالسعر الرسمى.

وتم توجيه عدد 10 سيارات تحمل ما يزيد عن 55 طن لجميع أنحاء المحافظة، وجارى التعزيز بكمية مماثلة، كما تم توجيه عدد7 حملات تموينية مشتركة مع إدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية والطب البيطري أسفرت عن ضبط عدد 66 محضر متنوع 33 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور، 3 مخابز انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، و12محضر شهاده صحية، و8 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، 10 محاضر أستخدام أكياس سوداء وورق مطبوعات محظور تداولها في تعبئة مواد غذائية لخطورتها على الصحه العامة.

وتم توريد 1850 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية المعتمدة، وجارى حصر المزارعين الممتنعين عن التوريد بالتنسيق مع مديرية الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأهابت المديرية بكل مزارع استيفاء توريد المعدل المقرر قبل انتهاء المدة.
 


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