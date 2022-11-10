ضخ 200 طن أرز بأسعار مخفضة بجميع المنافذ على مستوى محافظة المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضخ 200 طن أرز بجميع المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة.



يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبىء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.



وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تجهيز عدداً من المعارض والشوادر بمختلف أرجاء المحافظة لتوفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومؤكداً على متابعة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومن خلال الربط المباشر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرف الفرعية للمراكز والمدن للحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين في ذات الشأن وفحصها تحقيقاً للصالح العام.



هذا وقد أصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.



كما شدد المحافظ على الإستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.