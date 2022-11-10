اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:02 م
أكرم القصاص
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ضخ كميات جديدة من الأرز فى مدن محافظة الدقهلية بسعر 12 جنيها

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:29 م
ضخ كميات جديدة من الأرز فى مدن محافظة الدقهلية بسعر 12 جنيها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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دفعت محافظة الدقهلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة كميات جديدة من الأرز، وقامت بتوزيعها علي مراكز ومدن المحافظة، واستمرارا لجهود محافظة الدقهلية، وصلت كميات من الأرز إلي مركز ومدينة منية النصر لتوزيعها وعرضها للبيع بأسعار مخفضة علي الجمهور، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية في محاربة المحتكرين للسلع الغذائية.

وشهد ديوان عام مركز ومدينة منية النصر إقبالا من المواطنين لشراء كميات من الأرز، وذلك بعد وصول كميات كبيرة من شكائر الأرز، وعرضها للبيع بأسعار مخفضة، حيث يتم عرض الأرز بسعر 12 جنيها للكيلوجرام.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والسيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين، بضخ كميات كبيرة في مراكز ومدن وقري المحافظة للتيسير علي المواطنين، ومنع استغلال وجشع التجار محتكري السلع الغذائية، وضبط الأسعار.


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