وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن وكالة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرًا رئيسيًا حول التكيف مع عالم أكثر دفئًا، موضحة بالتفصيل كيف ستختلف الجهود من مكان إلى آخر.

وقال التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنه بينما شهدت بعض الدول ذوبان الأنهار الجليدية أو ارتفاع السواحل، فإن البعض الآخر سيتعامل في الغالب مع حرائق الغابات المستعرة والحرارة الشديدة، وقد يتطلب ذلك مجموعة متنوعة من الاستثمارات والحلول حيث تسعى المجتمعات للتكيف.

وتابعت الصحيفة أن البلدان التي تقع في جبال الهيمالايا أو سفوحها، بما في ذلك الصين والهند ونيبال وباكستان، قد تواجه فيضانات مفاجئة عندما يذوب الجليد، يمكن أن تتجمع المياه خلف التلال الصخرية لتشكل البحيرات، وعندما تتلاشى تلك الصخور، تندفع المياه إلى أسفل، مما يعرض المجتمعات الجبلية الواقعة أسفل مجرى النهر للخطر.

وإلى الجنوب، من المتوقع أن ينتشر البعوض الذي يمكن أن يحمل أمراضًا مثل حمى الضنك والملاريا إلى أجزاء جديدة من آسيا شبه الاستوائية ، مدفوعًا بدرجات الحرارة الأكثر دفئًا والأمطار الغزيرة.

وسيكون مئات الملايين من الناس في حالة تنقل حيث حذر تقرير للبنك الدولي في سبتمبر الماضي من أن التأثيرات المناخية، بما في ذلك ندرة المياه وتراجع غلة المحاصيل ، قد تجبر حوالي 216 مليونًا على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

ويتعرض الأفارقة بشكل خاص لخطر المعاناة من الإجهاد الحراري. وإذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، فإن 15 شخصًا إضافيًا على الأقل لكل مائة ألف سيموتون كل عام بسبب الحرارة الشديدة، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ومن المحتمل أن يزداد عدد سكان إفريقيا بشكل أسرع من أي دولة أخرى خلال القرن الحادي والعشرين، حيث يعيش الكثير من الناس في المدن الساحلية. وبحلول عام 2060، من المتوقع أن يكون أكثر من 200 مليون شخص في أفريقيا عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر.

ففي لاجوس، العاصمة الساحلية لنيجيريا، في طريقها لتصبح المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم في عام 2100. كما يمكن أن يؤدي النمو السكاني عبر القارة إلى زيادة ندرة الموارد.

وفي أمريكا الوسطى والجنوبية، هناك غابات الأمازون المطيرة والآلاف من النباتات والحيوانات المتنوعة، وهي معرضة بشدة للجفاف وحرائق الغابات، والتي تفاقمت بسبب قيام المزارعين بقطع الأشجار للزراعة.

وسوف تتفاقم حالات الجفاف والعواصف والفيضانات في أجزاء من جبال الأنديز وفي شمال شرق البرازيل وفي أجزاء من أمريكا الوسطى. إلى جانب عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، يمكن أن تؤدي هذه الآثار إلى موجات من الهجرة.

وفي أوروبا، قدمت موجة الحرارة الصيفية لعام 2019 مجرد لمحة عما سيأتي لأوروبا إذا وصل ارتفاع درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية. في مثل هذه درجات الحرارة ، تتضاعف حالات الإجهاد الحراري والموت المرتبط بالحرارة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الأضرار الناجمة عن الفيضانات الساحلية غرق البندقية ، حيث ستزيد على الأقل 10 أضعاف بحلول نهاية القرن.

وعلى الرغم من الثروة النسبية لأوروبا ، فإن إجراءات التكيف الحالية غير كافية. ويتوقع العلماء استمرار الوفيات الناجمة عن الحر، وفشل المحاصيل ، وتقنين المياه أثناء الجفاف في جنوب أوروبا في العقود القادمة.

وفي أمريكا، ستستمر حرائق الغابات الكبيرة في حرق الغابات وتغميق السماء في غرب الولايات المتحدة وكندا، مما يتسبب في تدمير الطبيعة وسبل العيش مع المساهمة في تلوث الهواء والماء.

حتى إذا تم الإبقاء على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية ، فإن أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة ستكون معرضة لخطر كبير من العواصف والأعاصير الشديدة ، بالإضافة إلى الفيضانات من ارتفاع مستويات سطح البحر وعرام العواصف.

وفي القطب الشمالي، سيؤدي ذوبان جليد البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد الدائم إلى دفع العديد من الأنواع إلى حافة الانقراض.

وفي أستراليا، سيواجه الحاجز المرجاني العظيم وغابات عشب البحر في أستراليا حدًا صعبًا للتكيف يتجاوز 1.5 درجة مئوية ، مما يخضع لتغيرات لا رجعة فيها بسبب موجات الحرارة البحرية. وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن عائدات السياحة ستنخفض بشكل حاد.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ حاليا مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة هامة للنظر في آثار التغير المناخي في الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، وكذلك لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.