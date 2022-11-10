زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 4 سنوات يوم 10 نوفمبر 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، تحجز إعادة محاكم 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر" للحكم.

ووجه للمتهمين الاشتراك فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.