وخلال اللقاء، استعرض رئيس الحكومة المغربية والوزير البلجيكي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مجموعة من القطاعات التي توفر إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين.

وشدد الجانبان على قوة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين، حيث تحتضن جهة والونيا، وبلجيكا بشكل عام، جالية مغربية كبيرة يناهز عددها 600 ألف، تساهم بشكل فعال في الإسهامات الثقافية والسياسية والاقتصادية البلجيكية.

من جهة أخرى، تطرق الطرفان للآفاق الواسعة التي يمكن أن تفتحها أعمال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، على كافة المستويات، والتي من المزمع عقدها السنة المقبلة بالرباط، على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.