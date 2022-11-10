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دار الإفتاء: كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطنى هو "فتنة"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:17 م
دار الإفتاء: كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطنى هو "فتنة" دار الإفتاء المصرية -أرشيفية
كتب علي عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطنى، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى وقت سابق: "خصلتان في الشعب المصري تجعلاه في رباط وأمان إلى يوم القيامة: حبٌّ لا نهاية له لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشق لا حدود له لوطنهم مصر".
 
كما أكدت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق أهمية الحب والولاء والانتماء للوطن، مشيرة إلى أن تعاليم الدين الإسلامى تحث الإنسان على حب الوطن وأرضه، مضيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف تحث الإنسان على حب الوطن؛ وخير دليل على ذلك ما صح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف يُخاطب مكة المكرمة مودعًا لها، وهى موطنه الذى أُخرج منه: "مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِى أَخْرَجُونِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ" سنن الترمذى.

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