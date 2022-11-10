اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف: الانتهاء من إنشاء وحدة إسعاف بقرية كوم أبو خلاد

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف: الانتهاء من إنشاء وحدة إسعاف بقرية كوم أبو خلاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة إسعاف كوم أبو خلاد "إنشاء جديد"، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، مشيراً إلى أن الوحدة تضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها فى مرفق الإسعاف "إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة".


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