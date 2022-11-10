حلموا بالثراء السريع.. تجديد حبس تشكيل تخصص في التنقيب عن الأثار

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الأول، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الأثار بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى التجمع الأول.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول بتنقيب 4 أشخاص وسيدة "لثلاثة منهم معلومات جنائية بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترا، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.