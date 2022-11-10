اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

توفى منذ شهر.. نائب أمريكى يعاد انتخابه بغالبية ساحقة فى برلمان بنسلفانيا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:26 ص
توفى منذ شهر.. نائب أمريكى يعاد انتخابه بغالبية ساحقة فى برلمان بنسلفانيا تونى ديلوكا
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير إخبارية بأن نائبا أمريكيا توفى الشهر الماضى، أعيد انتخابه مجددا بغالبية ساحقة عضوا فى برلمان ولاية بنسلفانيا.

وحسبما نقلت "سكاى نيوز"، توفى الديمقراطى تونى ديلوكا الذى يمثل إحدى ضواحى مدينة بيتسبورج فى برلمان الولاية فى 9 أكتوبر عن عمر ناهز 85 عاما، لكن الأوان كان قد فات لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية.

واستعاد ديلوكا مقعده بنسبة 85 بالمئة من الأصوات مع فرز 98 بالمئة منها.

وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله.

وقال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا على تويتر: "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديمقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".

وفاز الديمقراطيان، جوش شابيرو وجون فيترمان، الأربعاء، بمنصبين مهمين في ولاية بنسلفانيا ذات الأهمية الكبيرة في الانتخابات النصفية.

وكسب الديمقراطيون مقعدا حاسما للسيطرة على مجلس الشيوخ، بفوز جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا على المرشح المدعوم من دونالد ترامب محمد أوز، وفقا لقناتي "فوكس نيوز" و"إن بي سي" الأمريكيتين.

وواجه فيترمان الذي كان يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها في مايو، المرشح الجمهوري محمد أوز، في واحدة من أكثر المعارك تنافسية في انتخابات منتصف الولاية.

قال فيترمان في مؤتمر صحفي: "راهنّا على سكان بنسلفانيا ولم يخذلونا. لن أخذلكم"، مشيرا إلى أن "هذا السباق الانتخابي يعكس نضال كل عامل في الولاية".

وأضاف: "سأدافع عن حقوق المرأة والحقوق بضمان اجتماعي في ولاية بنسلفانيا".

واختتم حديثه قائلا: "ينبغي أن نحافظ على الديمقراطية في ولاية بنسلفانيا".

كذلك واجه الجمهورى دوغ ماستريانو المقرب من ترامب والمشكك في فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، هزيمة كبيرة أمام الديمقراطي الوسطى جوش شابيرو الذي فاز بمنصب حاكم بنسلفانيا، كما ذكرت وسائل إعلام.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة ، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.

ومساء الثلاثاء ، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية.

وقال بايدن إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم وهذا سيزيد الأسعار.

في المقابل ، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الفوز المحتمل للجمهوريين علي الكونجرس ، يرجع فضله إليه ، وتابع : "أعتقد أنهم لو فازوا سأحصل على كل الفضل، لكن لو خسروا، لا ينبغى أن يوجه لى أى لوم.. عادة ما يحدث هو أنه لو فازوا لا أحصل على أى إشادة، بينما سيلقون على بكل اللوم والمسؤولية لو خسروا، وأنا مستعد لكل شيء".

 


الكونجرس الأمريكي

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

انتخابات التجديد النصفي

التجديد النصفي للكونجرس

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس النواب

مجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي

دونالد ترامب

جو بايدن

الحزب الديمقراطي

الحزب الجمهوري

اخبار أمريكا

كابيتول

تونى ديلوكا

بنسلفانيا



الموضوعات المتعلقة

مسئولة أمريكية: لم يتم رصد حالات تدخل أو عمليات ابتزاز بالانتخابات النصفية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:29 ص

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على التجاوزات في الانتخابات النصفية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:07 ص

خبير لـ"القاهرة الإخبارية":أفضل السيناريوهات للانتخابات النصفية فوز الديمقراطيين بالأغلبية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:12 م

الصحف العالمية: مستقبل "بايدن" مرتبط بنتائج الانتخابات النصفية.. تضخم البطالة فى بريطانيا يصل 14.7% وأقل زيادة فى الأسعار وصلت إلى 42%.. وإسبانيا تعلن عن صندوق بـ5 ملايين يورو بمبادرة التحالف لمكافحة الجفاف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:27 م

كل ما تريد معرفته عن معركة التجديد النصفى فى الولايات المتحدة قبل بدء التصويت.. ما هى الانتخابات النصفية؟ وما فرص الديمقراطيين والجمهوريين؟.. وما أبرز الولايات؟.. وكيف تؤثر النتائج على السياسة الخارجية لأمريكا؟

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:30 م

دونالد ترامب يصف بيلوسى بـ"الحيوانة والمجنونة" عشية الانتخابات النصفية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:31 ص

إيلون ماسك يحث الأمريكيين على التصويت للجمهوريين فى الانتخابات النصفية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة