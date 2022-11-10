توزيع التقاوى بالمجان على مزارعى القمح جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وزعت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور حسني عطية، اليوم الخميس، تقاوي الخدمة الارشادية المجانية للحقول الارشادية لمحصول القمح، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بانتاجية محصول القمح بالقطاع الزراعى ببورسعيد.



وأشار دكتور حسني عطية، خلال متابعته عملية التوزيع، إلى أن إدارة الإرشاد الزراعي ببورسعيد، برئاسة المهندس علي سليمان، وزعت لليوم الرابع علي التوالي التقاوي بالمجان على عدد 40 حقل ارشادي بالقطاع الزراعي ببورسعيد، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته والذي يصل إلى ما يقرب من 15 ألف فدان، ويحرى توزيع التقاوي للأراضي القديمة بإجمالي 45 كيلو جرام للزراعة على مصاطب او بالسطارة و60 كيلو جرام للأراضي الجديدة للزراعة على مصاطب أو بالسطارة.



وأوضح أنه جرى التوجيه والارشاد للمزارعين أثناء تسليم التقاوي بضرورة توريد محصول الأرز ألى مضرب بورسعيد بكمية تقدر بطن لكل فدان، واستمرار عمليات التوريد لمحصول الارز للمضارب.

