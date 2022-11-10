تنفيذ إزالات فورية لبناء بدون ترخيص بفايد وأبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار الحملات المكثفة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك محاولات البناء بدون ترخيص.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية الهويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بتنفيذ حالتين إزالة فورية بدون ترخيص.

وكانت الحالة الأولى لشدة خشبية بمنزل من الطين وبه تصدعات، أما الحالة الثانية، عبارة عن صبة خشبية لدور ثالث لمنزل مهجور قديم لا يوجد به احد، و تمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، تمت الإزالة الفورية لشدة خشبية بالدور الثاني علوي لأحد المنازل بدون ترخيص، وتمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تمت الإزالة الفورية لأعمدة بدون ترخيص، بمساحة (120) م٢ تقريبًا بطريق نفيشة الكيلانية، بجانب فك شدة خشبية لمنزل بمساحة (200) م٢ بقرية أبوصوير البلد، وتمت الإزالة بشكل كامل بمعدات الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.