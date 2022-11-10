تعرف على أهم سلع تراجع إنفاق المصريين عليها بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الدراسة التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي تأثر استهلاكها بالأزمة سواء بالانخفاض أو الزيادة، حيث تلاحظ ارتفاع نسب الأسر التي انخفض استهلاكها من كافة السلع، وذلك بنسب متفاوتة كما يتضح أيضاً وجود نسب ضئيلة من الأسر التي أفادت بزيادة استهلاكها من كافة السلع.

وأوضحت الدراسة التي أجراها الجهاز تحت عنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية"، أهم السلع الغذائية وغير الغذائية التي تغير نمط استهلاك الأسر منها بعد بالأزمة، ويتضح ارتفاع نسبة الأسر التي قل استهلاكها من اللحوم (93.1% من الأسر) والطيور (93.1% من الأسر) والأسماك (92.5% من الأسر) والأرز (74.7% من الأسر) والبيض والزيت والفاكهة (حوالي70% من الأسر) ، كما تبين أن (103%) من الاسر زاد استهلاكهم من الخبز سينما (11%) زاد استهلاكهم من البقوليات مقارنة بنمط استهلاكهم قبل الأزمة.

ويتضح أن 50% من الأسر قد قل إنفاقها على خدمات النقل والموصلات والملابس، في حين اتضح أن حوالي (3%) من الامر زاد انفاقهم على الملابس ومواصلات مقارنة بنمط انفاقهم قبل الأزمة.

وقال جهاز الإحصاء، إن أوكرانيا وروسيا يشكلان مصدرين رئيسيين للمنتجات الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية انخفاض إعداد كلا الدولتين للحبوب مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية لتلك المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة القمح والأرز والزيت.