تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

كتبت -مروة الغول

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم بعد تراجعها على مدى ثلاثة أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، وترقّب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية وما تحمله من مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة مستقبلًا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 92.63 دولارًا للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولارًا للبرميل.

ووصل تراجع أسعار برنت إلى أكثر من 6% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%.

ورفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى، بناء على التغيرات التي شهدتها أسعار النفط الدولية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بمقدار 155 يوانا (حوالي 21.44 دولار أمريكي) للطن و150 يوانا للطن على التوالي.

وأشارت إلى أنه وفقا لآلية التسعير الحالية فإن أسعار النفط الدولية تغيرت بمقدار أكثر من 50 يوانا لكل طن، وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، وبناء على ذلك يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة المتمثلة في البنزين والديزل بالصين.