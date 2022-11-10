تحويلات مرورية لإجراء توسعة كوبرى 15 مايو.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل) مما يستلزم غلق كلى بميدان سفينكس تحديداً الإتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة ، وذلك (لمدة شهر) بداية من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. دون تعطيل الحركة المرورية لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بإستكمال السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو.

- ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل إتجاه ميدان الجلاء تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران "المستحدثة" الكائنة أسفر كوبرى 15 مايو.

- ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.