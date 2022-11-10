بيعملوها بجريد النخيل.. انتشار واسع للصوب الزراعية فى المنيا.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرا مصورا عن الزراعات الحديثة فى الصوب الزراعية التى انتشرت بشكل كبير فى محافظة المنيا خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تساهم فى توفير الحاصلات الزراعة خاصة الخضراوات طوال أيام العام.

ومن أبرز المحاصيل الزراعية التى تتم زراعتها فى الصوب محصول الملوخية والذى يحتاج إلى درجة حرارة معينة لذلك تتم زراعتها عن طريق الصوبة الزراعية وقال مدحت إسحاق أحد المزارعين إن الصوبة الزراعية عبارة عن جريد النخيل يتم تدويريها بشكل نصف دائرى متساوى القطر والمساحة ثم يتم ربطها بالخيوط لتكون متماسكة ولا تتأثر بالرياح.

وأضاف مدحت يتم تجهيز الصوبة من جريد النخيل، وتتكلف بين 10 إلى 15 ألف جنيه، وتستمر لفترة فى الأرض ولا يحتاج المزارع إلى تصميم الصوبة كل عام.

وأضاف أن إنتاجية الفدان عالية فى محصول الملوخية وفى هذا التوقيت تنتشر زراعة الصوبة بشكل كبير، بعد أن كانت تزرع فى الأرض الصحراوية لتحافظ على درجة الحرارة للنباتات، وأكد أن زراعة الصوبة كانت منتشرة فقط فى الأراضى الصحراوية، لكنها الآن منتشرة فى جميع أنواع الأراضى.