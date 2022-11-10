بعد حكم الإعدام.. 6 محطات فى محاكمة قاتل الطالبة سلمى بالشرقية

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات الزقازيق، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية، بعد حكم إعدامه بعد أخذ رأي المفتي.

ومرت القضية منذ حدوثها وحتى إحالة المتهم للمفتي بمجموعة من المحطات الهامة ولعل أبرزها..

ـ المحطة الأولى.. حدوث الجريمة

فى 8 أغسطس 2022، ارتكب المتهم إسلام محمد الجريمة داخل عقار بمدينة الزقازيق أثناء ذهاب المجنى عليها سلمى بهجت للجريدة التي كانت تتدرب فيها.

- المحطة الثانية.. إحالة المتهم للمفتي

فى 11 أغسطس 2022، النيابة العامة تحيل المتهم للجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليها سلمى بهجت.

- المحطة الثالثة.. نظر أولى الجلسات

نظرت جنايات الزقازيق في 4 سبتمبر أولى جلسات محاكمة المتهم، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وطالب بمحاكمته بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

- المحطة الرابعة.. أقوال الشهود

في ثانى جلسات محاكمة المتهم والتي عقدت في 6 سبتمبر الماضي، استمعت المحكمة للطبيب النفسى المعالج للمتهم قبل الواقعة بـ 3 سنوات، وعقب تلك الجلسة قررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى أمراض عقلية للتأكد من قواه.

- المحطة الخامسة.. الإحالة للمفتي

استمعت الجنايات في الجلسة التي عقدت في 3 أكتوبر الجاري لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وقررت إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي في إعدامه.

ـ المحطة السادسة.. حكم الإعدام

سطرت محكمة الجنايات يوم 7 نوفمبر 2022، كلمة النهاية بإعدام المتهم بعد أخذ رأي المفتى.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.