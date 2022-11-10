بايدن: لن أتعجل في قرار إعادة ترشحى للرئاسة وسنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، متابعا: لن أتعجل في قرار إعادة ترشحى للرئاسة.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له تعقيبا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، وبثته قناة القاهرة الإخبارية،: سنعمل على عدم عودة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، متابعا: نيتي هي إعادة الترشح للرئاسة لولاية جديدة وسأنتظر الوقت المناسب لإعلان القرار النهائي.

وتابع جو بايدن: قدمنا مساعدات مالية للأمريكيين كافة، موضحا أن الجمهوريين لم يحققوا انتصارا ضخما كما توقعوا، وعملنا على ضبط أسعار الوقود والدواء، ولا يوجد شئ خارج قدراتنا حينما نعمل معا.

وقال الرئيس الأمريكي: نحن في حاجة لتخفيض الدعاية الانتخابية، وسنواصل التشريعات لمواجهة انتشار السلاح، وسننتظر الخطوات المقبلة مع قادة العشرين.

وأضاف جو بايدن: هناك احترام متبادل مع الجمهوريين، مشيرا إلى أن اقتحام الكونجرس الأسوأ منذ الحرب العالمية، قائلا: اقتحام الكونجرس من أسوأ أحداث الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية.

وتابع جو بايدن: سنسيطر على التضخم في الولايات المتحدة، ولكن لا يمكننى التأكد متى سنتخلص من التضخم .

واعترف الرئيس الأمريكي قائلا: خسرنا عدد قليل من المقاعد في مجلس النواب، موضحا أن الانسحاب الروسي من خيرسون يؤكد أن لديهم مشاكل جدية هناك.