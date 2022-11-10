انتظام محاضرات طلاب الصيدلة بمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بسيناء

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظمت العملية التعليمية بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء، وذلك بإجمالي عدد 141 طالبا وطالبة بواقع 91 طالبا ببرنامج فارم دي (صيدلة اكلينيكية) و50 طالبا ببرنامج" فارم دي" جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس .

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بمتابعة أول يوم لطلاب كلية الصيدلة بمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث توجه كل من الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة والدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة إلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



انتظم طلاب كلية الصيدلة في الدراسة بمقر الجامعة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة بالتوازي مع دراستهم بجامعة قناة السويس لتصبح كلية الصيدلة هي أولى الكليات التي تبدأ دراستها بمقر الجامعة الاهلية الجديدة ويتبعها بداية من اليوم ثلاث كليات .



وقد حرصت قيادات الجامعة على التواجد مع الطلاب ، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والأستاذة هدى فرج أمين عام جامعة قناة السويس ، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.



وشملت الزيارة متابعة لإنشاءات الجامعة الجديدة من مباني، مدرجات، معامل، مكاتب، ملاعب والمبنى الإداري ، وقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، كما قام الطلاب بحضور المحاضرات وفقا للجدول الدراسي المعلن .



وقد أبدى الطلاب سعادتهم بالإنتقال إلى مقر الجامعة الجديد واعجابهم الشديد بالمقر ، كما أثنى الطلاب على سهولة ويسر الترتيبات المُعدة للوصول لجامعتهم والعودة باليوم الدراسي.



يذكر أن كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية تضم برنامجين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة على مدار 5 سنوات دراسية وسنة تدريبية بمجموع 6 سنوات لكل برنامج. التحق ببرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 50 طالب بينما التحق ببرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي – صيدلة إكلينيكية) 91 طالب بإجمالي 141 طالبا بكلية الصيدلة ويشارك بالتدريس نخبة من أعضاء هيئة تدريس كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة (1)



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة (2)



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة (3)



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (1)



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (2)



انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (3)



جانب من انتظام الدراسة (1)



جانب من انتظام الدراسة (2)



جانب من انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (1)



جانب من انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (2)



جانب من انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (3)



جانب من انتظام الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (4)



