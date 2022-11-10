اليوبيل الفضى.. 25 سنة على افتتاح متحف النوبة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاح متحف النوبة، صوراً من داخل المتحف الذى تحول إلى مزار سياحى يحرص السائحون الأجانب من شتى دول العالم على زيارته والاطلاع على أسرار محتوياته.

قال أحمد صايم، الباحث التاريخى، إن متحف الحضارة النوبية بمدينة أسوان تم افتتاحه سنة 1997، وسط احتفال مهيب بحضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ودعوات لكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، فى حفل غنائى كبير أشعله الفنان محمد منير والفنان حمزة علاء الدين.

وأضاف صايم، لـ"اليوم السابع"، أن المتحف يضم حفنة مميزة و فريدة من الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالى، مع استعراض لأهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة، و شرح مجسم للعادات و الحياة النوبية القديمة تتمثل فى تماثيل و آثار قد عثر عليها أثناء عمليات التنقيب لهيئة اليونسكو فى حملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة قبل الغارق عند بناء السد العالى .

وأشار إلى أن من أهم المعروضات الموجودة فى متحف النوبة تمثال رمسيس الثانى يتوسط القاعة التى تحتوى على آثار تعود للأسرة الـ 25 النوبية وتماثيل لأبرز ملوك الأسرة "بعنخي" " وطرهقا " وتيجان حضارة بلانة وقسطل و تمثال الأمير "حور ام اخت" من حكام الأسرة ال25 ، و مجموعة من أدوات الزينة و القلائد الملكية و تماثيل صغيرة ، و مومياوات ل 4 ملوك .

وأوضح "صايم"، بأن المتحف يحتوى على 5000 قطعة أثرية تقريباً منذ العصر الحجرى و الحضارة النوبية و الحضارة المصرية القديمة مروراً بالحقبة المسيحية وأخيراً الإسلامية التى نشأت فى النوبة، لافتاً إلى أن المتحف يستقبل آلاف الأفواج السياحية التى تحرص على زيارة المتحف يومياً خلال مواعيد الزيارة من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، وتصل سعر التذكرة عشرون جنيهاً للمصريين والطالب المصرى 10 جنيهات فقط.



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متحف النوبة فى أسوان (2)



متحف النوبة فى أسوان (3)



متحف النوبة فى أسوان (4)



متحف النوبة فى أسوان (5)



متحف النوبة فى أسوان (6)



متحف النوبة فى أسوان (7)



متحف النوبة فى أسوان (8)



متحف النوبة فى أسوان (9)



