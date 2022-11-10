المصريون الدارسون بالخارج يشاركون بجلسة اليوم عن انبعاثات الكربون بـCop 27

مينا حنين..
مينا حنين
هشام عادل نصر..
خبير في مجال الطاقة والاستدامة ويهدف إلى تسريع انتقال الطاقة في مصر وأفريقيا، حصل على الماجستير المزدوج في نقل الطاقة، يعمل مطورًا لمشروع الهيدروجين الأخضر في Scatec ASA الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة، مستشار الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو، يسعى لنشر الوعي حول مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتصبح مصر مركز للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
هشام عادل نصر
رامى العادلى..مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على الماجيستير من جامعة هارفارد في مجال إدارة الاستدامة، ولقد عمل رامي على تطوير العديد من التقنيات والبحوث ، كما عمل على تطوير أبراج الطاقة الشمسية وأبراج الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وعلى تطوير استخدامات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، بالإضافة للأنظمة الحرارية الشمسيةً، وقد عمل رامي في مواقع عديدة حول العالم في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما استخدم تكنولوجيا الحرارة الشمسية المركزة والرمال في توليد الطاقة الكهربائية، هذا ويعمل رامي حاليا على معالجة أكثر التحديات تعقيدا في مجال طاقة الرياح البحرية.
رامي خالد العدلي
دينا أيمن..
مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة في برامج هندسة البرمجيات في مايكروسوفت، وهي أستاذة هندسة الكمبيوتر والكهرباء في معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، تخرجت بدرجة البكالوريوس والماجستير في نفس العام في هندسة الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، حصلت على جائزة فوربس تحت سن 30 عاما عن أمريكا الشمالية 2022 في مجال تكنولوجيا المشاريع، كما كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كونها واحدة من أكثر شباب العالم تأثيرا، في منتدى الشباب العالمي 2022.
دينا امين
نادین مصطفى..باحثة دكتوراة في جامعة إمبریال كولیدج في لندن في قسم الهندسة الكیمیائیة. تخرجت نادین من الهندسة الكیمیائیة مع إدارة الأعمال من جامعة برمنغهام. تركز أبحاث الدكتوراه الخاصة بها على التكنولوجیات لالتقاط ثاني أكسید الكربون من المصانع والتیارات المماثلة والهواء. اكتسبت نادین خبرة صناعیة وأكادیمیة طوال حیاتها المهنیة من خلال العمل مع الشركات العالمیة والأبحاث الجامعیة. نادین لديها خبرة كمستشار متخصص في التقاط الكربون واستخدامه وتخزینه والاستدامة واستراتیجیات صافي الصفر. تشتمل خبرتها في مختلف المجالات الصناعیة من خلال الأبحاث العلمیة والنواحي الفنیة. وهي مسئولة البرامج والسیاسات لتحالف الشركات والجهات المسئولة للانبعاثات في المملكة المتحدة وعضو في معهد المهندسین الكیمیائیین في المملكة المتحدة.
نادين مصطفى
جو وهبة..باحث جامعي مصري أمريكي في جامعة برينستون، يسعى للحصول على درجة البكالوريوس في الشئون العامة والدولية، تركز دراسته على السياسة البيئية وتطوير برنامج كوربون، وهو برنامج سوفت وير في انتظار براءة الاختراع تحدد وتخفف من الأثر البيئي للمنتجات الاستهلاكية، يقدم عرضا حول تسريع المسار إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال إزالة الكربون من الاستهلاك الخاص، واقترح سياسة تمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة بشكل أفضل، ومناقشة كيفية تنفيذ هذه السياسة داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتناول عرضه على سلوك المستهلك لتحقيق ثقافة استهلاك مستدامة.
جو وهبة
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